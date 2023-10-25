Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldiğini duyurmuştu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçiş ücreti yaklaşık olarak iki katına yaklamıştı. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve yapılan zammın iptal edildiği bildirildi. İşte, köprü ve otoyol zammı ile ilgili son durum...