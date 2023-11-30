Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçta sarı kırmızılılar Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı. Zorlu mücadele öncesinde Kopenhag-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Kopenhag-Galatasaray maçının oynanacağı tarih...
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Kopenhag-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Kopenhag ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasayaray galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler, "Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...
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KOPENHAG - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık'ta saat 23.00'te oynayacak.
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KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Kopenhag maçının Exxen ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
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