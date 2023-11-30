Kopenhag-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Kopenhag ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasayaray galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler, "Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...