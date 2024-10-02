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        Haberler Dünya Kopenhag'daki İsrail Elçiliği yakınında patlama yaşandı: Polis araştırıyor | Dış Haberler

        Kopenhag'daki İsrail Elçiliği yakınında patlama yaşandı: Polis araştırıyor

        Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan İsrail Büyükelçiliği'nin yakınlarında iki patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken polis olayı araştırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:34
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        Kopenhag'daki İsrail Elçiliği yakınında patlama
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        Danimarka polisi Kopenhag'ın kuzey eteklerindeki İsrail Büyükelçiliğinin hemen yakınında meydana gelen iki patlamayı araştırdıklarını söyledi.

        Bir polis sözcüsü olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir yaralanma olmadığını ve patlamaların ne kadar büyük olduğunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

        Kopenhag polisinden Komiser Yardımcısı Jakob Hansen, "İsrail Büyükelçiliği'nin hemen yakınında olduğu açık ve bu da doğal olarak baktığımız bir açı" dedi.

        Geniş bir alan kordon altına alındı ve tabloid Ekstra Bladet tarafından yayınlanan fotoğraflarda ağır silahlı Danimarkalı askeri personelin elçiliği koruduğu görüldü.

        Tabloid B.T.'nin haberine göre, müfettişler olay yerinde kanıt ararken tulum giyerken görüldü.

        Bölgede başka büyükelçilik ve konsolosluklar da bulunuyor.

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        #Kopenhag
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