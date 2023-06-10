Mısır'da feci olay! Köpek balığı turisti parçaladı!

AA'da yer alan habere göre Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu balığın türünün “Kaplan Köpek Balığı” olduğu bilgisine yer verildi.

Köpek balığının avlanarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, saldırının yaşandığı bölgede tüm faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.