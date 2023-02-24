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Neredeyse tüm deniz ürünleri ile beslenebilen ve sürüler halinde dolaşmak yerine yalnız yaşamayı tercih eden bir tür olan köpek balığı ırkları hangileridir? Akvaryum köpek balığı türleri hangileridir? Köpek balıkları hakkında tüm merak edilenlere yanıtlar aradığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Köpek Balığı Irkları

Denizlerin ve okyanusların en yırtıcı balıklarından bir tanesi olan ve tropik sular, Akdeniz ve kuzey denizlerinin derinliklerinde kendilerine yaşam alanı bulan köpek balıklarının, yaklaşık olarak 360 farklı türü bulunduğu bilinmektedir. Sayıları 360’ı bulan bu köpek balığı ırkları beslenmelerine bağlı olarak; serbest yüzen deniz canlıları ile beslenenler, tabanda yaşayan deniz canlıları ile beslenenler ve planktonla beslenenler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadırlar.

Köpek Balığı Özellikleri

Karalar ve sular olarak ayırt etmeksizin, tüm yeryüzünün en önemli yırtıcılarından bir tanesi olan köpek balığı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Sulardaki besin zincirinin en tepesinde bulunmaktadır.

Vücutlarının iki yanında bulunan ve sayıları 7’ye varabilen solungaçları aracılığıyla solunum yapmaktadırlar.

Köpek balıklarının dişleri kendini yenileme özelliğine sahiptir.

Derilerinin üst kısmı koyu; alt ise açık renklidir. Bu özellikleri sayesinde bu balıklar, su içinde çok iyi kamufle olabilmektedirler.

Koku alma duyuları oldukça gelişmiş olan köpek balıkları, kilometrelerce öteden sudaki kan damlacıklarının kokularını alabilirler.

Akşam ve geceleri oldukça seri hareket eden köpek balıkları, avlanmalarını da bu zaman dilimi içinde gerçekleştirirler.

Olgunlaşma süreçleri oldukça yavaş işleyen köpek balıklarının ortalama yaşam süreleri 12 ila 15 yıl arasındadır.

Köpek balıklarının besin ürünleri tüm deniz mahsulleridir. Balıklardan kabuklu deniz canlılarına kadar her türlü deniz ürünü ile beslenebilirler.

Köpek Balığı Cinsleri

Sayıları 360’a varan ve derin sularda yaşamlarını sürdüren köpek balıklarının en çok bilinen bazı türlerini sizler için derledik. İşte en çok bilinen köpek balığı türleri:

Çeki Kafalı Köpek Balığı

Melek Köpek Balığı

Boğa Köpek Balığı

Mavi Köpek Balığı

Büyük Beyaz Köpek Balığı

Balina Köpek Balığı

Kaplan Köpek Balığı

Fırfırlı Köpek Balığı

Limon Köpek Balığı

Mako Köpek Balığı

Leopar Köpek Balığı

Dev Ağızlı Köpek Balığı

Büyük Camgöz

Hemşire Köpek Balığı

Megalodon Köpek Balığı

Siyah Uçlu Resif Köpek Balığı

Boyutları ve ağırlıkları muhtelif olan köpek balığı cinsleri arasında en büyük olanı ise balina köpek balığıdır. Boyu 14 metreye, ağırlığı ise 36 bin kilograma kadar varabilen bu tür; yalnızca köpek balıklarının değil tüm balıkların da en büyüğü olarak dikkat çekmektedir.

Akvaryum Köpek Balığı Türleri

Pengasus Köpek Balığı

Etçil bir köpek balığı türü olan bu tür sahip olduğu boyut sebebiyle minimum 600 litre hacimli bir akvaryumda barındırılmalıdır.

Limon Köpek Balığı

Boyları yaklaşık olarak 240 santimetreye kadar ulaşan bu köpek balığı dev akvaryumlarda barındırılmaktadır.

Kristal Köpek Balığı

Yaklaşık olarak 35 santimetreye kadar büyüdüğü bilinen bu türün ortalama yaşam süresi ise 10 yıldır.

Frenatus Köpek Balığı

Boyutu 15 santimetreye kadar ulan bu türün, diğer köpek balıkları le anlaşması zor olduğu için tek başına bakılması önerilmektedir.

Kolombiyalı Köpek Balığı

Boyu 1 metreye kadar ulaşabilen bu köpek balığı türü otçul bir canlı olup saldırgan bir karaktere sahip değildir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner