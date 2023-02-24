Kertenkele Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Kertenkele Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

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Soğuk coğrafyalarda yaşayamadıkları için genel olarak tropikal ve çöl iklimlerinde kendine yaşam alanı bulan kertenkelelerin boyutları birkaç santimetreden birkaç metreye kadar değişiklik göstermektedir. Peki, en büyük kertenkele türü nedir? İşte, tüm detaylar…

Kertenkele Irkları

Pullu sürüngenler sınıfında yer alan bir canlı olan kertenkelenin yaklaşık 6000 farklı türü bulunmaktadır. Sayıları 6000’i bulan bu kertenkele ırkları içinde devasa büyüklükte olanları, kayaların aralarında yaşayanları, toprağın altında yaşamlarını sürdürenleri ve hatta uçanları dahi bulunmaktadır. Türkiye’de ise toplam 66 farklı çeşit kertenkele olduğu düşünülmektedir.

Kertenkele Özellikleri

Kırsal ve kurak bölgelerde yaşamakta olan kertenkele özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Kertenkelelerin vücutları, ince ve uzun bir yapıda olup yuvarlak bir görünüme sahiptir.

6000 civarı kertenkele türü içinde, boyutları 10 santimetreden 3 metreye kadar olan cinsleri bulunmaktadır.

Kertenkelelerin büyük bir çoğunluğu 4 ayağa sahip olsa da 2 ayaklı olanları hatta yılanlar gibi ayakları olmayan türleri de mevcuttur.

İyi bir tırmanıcı olan kertenkeleler bunu, ayaklarında bulunan 5 parmak ve bu parmaklarının uçlarındaki güçlü tırnaklar sayesinde yapabilmektedir.

Vücutları tamamen pullarla kaplı olan kertenkeleler, tehlike anında bu pulları dikene dönüştürürler.

Korku ya tehdit durumlarında kertenkeleler kuyruklarını bırakırlar ve bıraktıkları kuyruğun yerine kısa sürede yenisi çıkar. Koptuktan sonra bir süre daha hareketli kalan kuyruk avcıları yanıltmakta ve kertenkeleye zaman kazandırmaktadır.

Kertenkeleler avlarını yakalamada uzun dillerini kullanırlar ve kertenkelelerin tamamına yakını böcekçil canlılardır.

Kış uykusuna da yatan kertenkeleler kışın daldıkları uykudan ilkbaharda uyanmaktadırlar.

Kertenkele Türleri

Sayıları 6000’e varan kertenkele cinsleri içinde en çok bilinen türler şu şekilde sıralanabilir:

Bukalemun: Bulunduğu yere göre renk değiştirmesiyle ünlenmiş olan bukalemun, en bilinen kertenkele türlerinden bir tanesidir.

Benekli Kertenkele: Kertenkele türleri içindeki en zehirli iki türden bir tanesi olan bu tür, genellikle Meksika ve Guatemala civarında yaşamını sürdürmektedir.

Chuckwalla: Çöl iklimine adapte olmuş olan bu tür, genellikle Amerika kıtasında yaşamaktadır ve insanlar için zararsızdır.

Basilisk Kertenkelesi: Suda yürüyebilmesi ile de tanınan bu türün bir diğer ismi ise şahmerandır.

Çöl İguanası: Gri ve açık kahverengi renklere sahip olan bu kertenkele türü genellikle çöl iklimlerinde yaşamaktadır.

Gego Kertenkelesi: Uzun bir süre yaşayabilen ve tehdit altında kuyruğunu bırakabilen bu türün bazı alt türleri yılana benzemektedir.

Gila Kertenkelesi: Dünyanın en zehirli kertenkelesidir. Bu kertenkele türü genellikle yer altında yaşamını sürdürmektedir.

Büyük Kertenkele Türü

Dünyanın en büyük kertenkele türü Komodo Ejderidir. Leş yiyici bir tür olan komodo ejderlerinin boyu 3 metreye, kiloları ise 70 kilograma kadar varabilmektedir. Esasında çok yavaş hareket eden komodo ejderleri; avlarını yakalamak için salyalarını kullanmaktadırlar. Avını bir kere ısıran bu tür, salyasında bulunan zehrin etki etmesini ve avının ölmesini bekler.

Küçük Kertenkele Türleri

Yeryüzünde saptanmış olan en küçük iki kertenkele türü Brookesia Micra ve Jaragua Sphaero isimli kertenkele türleridir. Bir bukalemun türü ola Brookesia Micra, bir kibrit çöpünün ucunda duracak kadar küçük boyutlara sahiptir. Yaşam alanı Dominik Cumhuriyeti’nin bir kısmı ile sınırı kalan Jaragua Sphaero kertenkelesinin boyutları ise 14 ila 18 milimetre arasındır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner