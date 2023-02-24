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Yırtıcı ve etçil memeliler sınıfına dâhil olan kedigiller familyasının boyut olarak en küçük üyesi ev kedileri olsa da bu familya içinde vahşi kediler de bulunmaktadır. Büyük kediler olarak da isimlendirilen vahşi kedi türleri hangileridir? Kedi türleri isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Kedi Türleri

Kedi ırklarının sayısı, uluslararası kurumlar tarafından tescil edilen sayıların farklı olması sebebiyle, birbirlerinden farklılık göstermektedir. IPCBA’ya göre 73, TICA’ya göre 58,CFA’ya göre 44, FIFE’ye göre ise dünya üzerinde 43 farklı kedi türü bulunmaktadır.

Kedi Özellikleri

Genellikle kıllı, evcilleştirilmiş, küçük etobur memeliler olarak tarif edilen kediler; anatomik olarak güçlü olmaları, hızlı ve çevik bir yapıya sahip olmaları ve keskin pençelere sahip olmaları sebebiyle büyük kedilere oldukça benzemektedirler. Sürü halinde değil de tek başına avlanan bir hayvan olmasına rağmen, oldukça sosyal bir tür olan kedilerin üreme hızları ise oldukça yüksektir.

Bugün dünyanın en popüler evcil hayvanı olarak değerlendirilen kedilerin, ilk kez ne zaman evcilleştirildiği tam olarak bilinmemektedir. Antik Mısır döneminde kedilerin tapınılan hayvanlar olması ve sosyal hayatın içinde insanlarla birlikte hareket etmeleri sebebiyle, ilk evcilleştirmenin bu dönemde gerçekleştiği düşünülmektedir.

Kedi Türleri İsimleri

Bengal Kedisi

Üzerinde bulunan desenler sebebiyle kedigiller familyasındaki büyük kedilere benzeyen bengal kedisi; atletik yapısı sebebiyle, daha geniş alanlarda yaşamaktan keyif alırlar. Vahşi bir görünüme sahip olmalarına rağmen, oldukça uysal ve oyuncu olan bu tür ismini ise Hindistan’ın Bengal kentinden almaktadır.

British Shorthair

Bilinen en eski kedi ırklarından biri olan bu kedi türünün, Romalılar aracılığıyla Antik Mısır’dan İngiltere’ye getirildiği düşünülmektedir. Yuvarlak bir yüze ve kısa, sık tüylere sahip olan British Shorthair, hareket etmeyi sevmeyen yapısı sebebiyle kilo alımına oldukça müsaittir.

Siyam Kedisi

Huy olarak sakin ve dost canlısı olan bu kedi türünün kökleri ise 1400’lü yıllara dayanmaktadır. 19. yüzyılda Tayland’dan İngiltere’ye getirilen bu tür, bu tarihten itibaren tanınır olmuştur.

Mavi Rus Kedisi

Maviye çalan gri tüylere sahip olması sebebiyle bu isimle anılan Mavi Rus Kedisi; diğer kedilere kıyasla soğuk iklime daha dayanıklı olarak dikkat çekmektedir. Hareket etmeyi sevmeyen ve inatçı olan bu kediler, sahiplerine ise oldukça düşkündürler.

Scottish Fold

Sahiplerine çok sıkı bağlanmalarıyla tanınan bu kedi türü; sakin ve uyumlu olmaları ile öne çıkmaktadır.

İran Kedisi

Sarı, beyaz ve gri renkte olan İran Kedisi; yuvarlak hatlara sahip ve bol tüylü bir kedidir. Ev yaşamına oldukça uyumlu olan bu tür, sahibine de bağlıdır.

Van Kedisi

İki gözünün farklı renkte olmasıyla ün kazanan Van Kedisi; oldukça hareketli olmaları sebebiyle ev yaşamlarında geniş alanlara ihtiyaç duyarlar. Sevilmeyi ve oyun oynamayı seven bu tür aynı zamanda zekâsıyla da dikkat çekmektedir.

Vahşi Kedi Türleri

Ev kedilerinin dışında orman ya da çöl gibi doğal ortamlarda yaşamakta olan ve tamamen sahip oldukları avcı içgüdüleriyle yaşayan vahşi kedi türleri de bulunmaktadır. Bu özelliklere sahip olan bazı yabani kediler şu şekilde sıralanabilir:

Kanada Vaşağı

Pallas Kedisi

Benekli Kedi

Karakulak

Dumanlı Pars

Serval

Margay

Büyük Kedi Türleri

Fiziksel büyüklükleri sebebiyle bu isimle anılan bu kedi türlerinin ağırlıkları bazen birkaç yüz kiloya kadar varabilmektedir. Kedigiller familyasının bir alt sınıfı olan Panthera sınıfının üyesi olan bu kediler aslan, kaplan, jaguar pars ve kar parsıdır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner