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        Haberler Gündem Güncel Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil takla attı

        Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil takla attı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:58
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        Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil takla attı
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        Daday'da N.Ç., otomobiliyle seyir halindeyken aniden önüne başıboş köpekler çıktı. Köpeklere çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #kastamonu
        #Köpek
        #Kaza
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