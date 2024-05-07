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        Haberler Yaşam Koparmanın cezası 387 bin lira olan 'Eber Sarısı' drone ile korunuyor

        Koparmanın cezası 387 bin lira olan 'Eber Sarısı' drone ile korunuyor

        Afyonkarahisar'da koparıldığında 387 bin 141 lira cezası bulunan endemik bitki türü 'eber sarısı'nın bulunduğu alanlar drone ile kontrol ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:24
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          Eber Sarısı, Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü çevresinde bulunan alanlarda yetişiyor.

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          Koparılması yasak olan Eber Sarısı'na zarar verildiğinde 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

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          İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında sarı rengiyle çiçeklenen Eber Sarısı'nın yetiştiği bölgeleri havadan drone ile kontrol ediyor.

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          Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme de yapıyor.

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