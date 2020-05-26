Genel Başkan Eyüp Alemdar, yaptığı açıklamada, IKEA, H&M, Foot Locker, Vilayetler Turizm Ticaret AŞ ve İnönü Üniversitesi gibi iş yerlerindeki üyelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldığını, ödenek kapsamda olmayanların ise ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti.
Sendika olarak salgın sürecinde işverenlerle sosyal diyaloğu kesmeyip çalışanların hak ve menfaatlerini korumak için girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Alemdar, bu girişimlerine işverenlerin de karşılık vermesiyle üyelerinin yararına önemli kararlar aldıklarını söyledi.
YARDIMDAN 7 BİN 500 ÇALIŞAN YARARLANACAK
Bu kapsamda, AVM'lerde çalışan üyelerine mayıs ve haziranda 200'er lira olmak üzere toplam 400 lira eğitim yardımı yapmaya başladıklarını belirten Alemdar, şunları kaydetti:
"Şimdiye kadar 5 bin üyemizin yararlandığı bu yardım için başvuruları almaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından üyelerimizin başvuruları oluyor. Süreç sonunda toplam 7 bin 500 üyemize toplam 3 milyon lira tutarında yardımda bulunacağız. AVM'ler sendikal örgütlülüğün en az olduğu alanlardan biri. Yaptığımız bu yardımı sendikalı olmanın bir nimeti olarak görüyoruz. Sendikasız tüm AVM çalışanlarını sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz."
Üyeleriyle ilgili taleplerini samimiyetle karşılayan işverenlere teşekkür eden Alemdar, "Sendikamız, üyelerinin hak ve menfaatleri için, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücüyle mücadele etmeye devam edecektir. Yaşadığımız bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, kenetlenerek geride bırakacağımıza, hep birlikte omuz omuza güzel ve güneşli günler göreceğimize yürekten inanıyoruz."
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