"NE YAPTIĞINI BİLEN YOK"

AKSAL YAVUZ/MİLLİYET: Trabzonspor, Konya’dan elini kolunu sallaya sallaya değil de, elleri boş dönüyorsa; mimarı orta hakem Cihan Aydın, mühendisleri sorumsuz Bakasetas ile topa nasıl vurulması gerektiğini öğrenemeyen Umut Bozok ve nerede durulması gerektiğini bilmeyen Eren Elmalı’dır. Bakasetas, Umut ve Eren, aynı zamanda takım arkadaşlarını da eleştirilerden kurtarmış oldu. Zira bilhassa bir eksik kaldıktan sonra ne yaptığını bilen oyuncu yoktu sahada. Gerçi bu sezon bir, iki maç hariç çoğu ne oynadığını bilmiyordu ya!... Hakemle, dolayısıyla karşılaşmanın kırılma anlarıyla ilgili birkaç pozisyona değinmek gerekirse; bordo-mavili takım yediği ilk gol öncesi atağa kalkmışken, Cihan Aydın’ın faul olmayan pozisyonda oyunu kesip Konyaspor leyine faul vermesi tam bir komedi idi. Devamında Trabzonspor golü yedi. O pozisyon maçın kaderini değiştirdi; skorunu belirledi. Acemi hakem Bakasetas’ın Soner’e yaptığı hareketi önce Trabzonspor leyine faul veriyor, VAR devreye girdikten sonra kırmızı olduğunu anlıyor. Hareket kırmızının babası da… Bjelica’nın da şansızlığı, çıktığı iki maçta da takımı bir eksik kaldı. Ne yapsın ne etsin çiçeği burnunda Bjelica; ligi aylar evvel kafasında bitirmiş, mental olarak bitmiş oyuncuları toparlamak, ayağa kaldırmak o kadar kolay değil. Her anlamda zamana ihtiyacı var Hırvat teknik adamın… Özetle (gelecek yıla dair) Trabzonspor’un işi zor ama imkânsız değil! En büyük şansı; çok büyük bir camia olması..."