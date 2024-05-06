Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının kadrosunda Beşiktaş derbisine göre 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Konyaspor karşılaşmasında; sakatlığı süren İsmail Yüksek yerine Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi yerine ise Edin Dzeko'ya yer verdi.

Sarı- lacivertli ekipte tedavisi süren İsmail Yüksek ve Oosterwolde ile İsmail Kartal'ın kararı üzerine Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

Düşme hattı sınırında olan Konyaspor'da ise yönetim tarafından teknik direktör Fahrudin Omerovic yerine getirilen sportif direktör Ali Çamdalı, teknik direktör olarak ilk sınavını verdi. Ayrıca Ali Çamdalı, yeşil-beyazlı ekibin bu sezön 4'üncü teknik direktörü oldu.

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Yeşil- beyazlı ekip sarı kart cezalısı Ethemi ve Sambou ile sakatlığı devam eden Moreno ve Yasir Subaşı'dan yoksun sahaya çıktı.

Konyaspor, Fenerbahçe karşısında sahaya "Slowik - Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ndao, N'Zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Cikalleshi" 11'iyle çıktı.

Öte yandan bugün 46'ncı randevularına çıkan iki takımdan Fenerbahçe, daha önceki 45 maçtan 34'ünü galibiyetle bitirdi. 3 maç berabere biterken, 8 maçı da yeşil-beyazlı ekip kazandı.

VAR KOLTUĞUNDA ALMAN HAKEM

Müsabakada, VAR koltuğunda Alman hakem Daniel Schlager görev yaptı.

Schlager'e, Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Onur Özütoprak eşlik etti.