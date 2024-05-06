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        Haberler Spor Futbol Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de Galatasaray'ın yedi puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı- lacivertliler, Konyaspor engelini aşarak puan farkını dörde indirmeyi hedefliyor. Konyaspor ise düşme hattından kurtulmak, karşılaşmadan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Peki, Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Konyaspor- Fenerbahçe maçının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:30
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        • 1

          Lig'de 35. hafta kapanış maçında Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sezonun en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe 89 kez fileleri sarsarken kalesinde ise 31 gol gördü. Bu sezon oynadığı dış saha maçlarındaki başarılı performasıyla dikkatleri çeken sarı- lacivertliler, en son çıktığı Sivasspor deplasmanından beraberlikle ayrıldı ve puan kaybı yaşadı. Peki Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, merakla beklenen Konyaspor- Fenerbahçe maçının detayları...

        • 2

          KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Konyaspor- Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi (bugün) 20.00'de başlayacak.

          Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          KONYASPOR- FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Prip, Çikalleshi

          Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

        • 4

          FENERBAHÇE SON DURUM

          Lig'de deplasmanda oynadığı 17 maçta 15 galibiyet alan sarı- lacivertliler, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Toplamda çıktığı 34 müsabakada 28 galibiyet 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri 89 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe'de Dzeko 20 gol 5 asistle takımının en çok katkı sağlayan ismi olarak dikkat çekiyor.

        • 5

          KONYASPOR SON DURUM

          Lig'de oynadığı 34 karşılaşmada 8 galibiyet 12 beraberlik ve 14 yenilgisi bulunan Konyaspor 36 puanla 16. sırada bulunuyor. Müsabakalarda 34 kez rakip fileleri sarsan yeşil- beyazlılar kalesinde ise 48 gol gördü.

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