Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.
KONYASPOR - FENERBAHÇE
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
SAAT: 19.00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 1
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KONYASPOR: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Serdar, Soner, Oğulcan, Bytqi, Cikalleshi, Çekiçi
YEDEKLER: Erten, Adil, Anicic, Rahmanovic, Barış, Alper, Musa, Mpoku, Michalak, Ekrem
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia
YEDEKLER: Berke, Sosa, Meyer, Mert Hakan, Berisha, İrfan Can, Serdar Dursun, Muhammed, Crespo, Novak
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.
Fenerbahçe'nin Konyaspor kafilesinde sakat oyuncular Mesut Özil ile Serdar Aziz ve cezalı Bright Osayi-Samuel yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.
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