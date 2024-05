Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, ligin son maçı öncesi açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın Süper Lig'in son haftasında sezonun kendisi adına en kritik maçına çıkacağı vurgulandı.

Ligde kalmak adına ekonomik ve manevi büyük uğraşlar veren kulübün, pazar günü oynayacağı karşılaşmaya şehir olarak kenetlenerek çıkacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışına bakmaksızın sahaya çıkacak futbolcularımız, terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında ise kulübümüze ithaf edilen yakıştırmaları üzülerek takip ediyoruz. Renk fark etmeksizin insani ve ahlaki değerlerden yoksun kişilerin, bizi anlamadığını biliyoruz. Sadece sözüm ona kendi şampiyonluklarına odaklanmış, dünyanın kendi kulüpleri etrafında döndüğüne inanan bu güruha ne söyleyecek sözümüz ne de harcayacak zamanımız var. Konyaspor Kulübü, sahada bunlara gereken cevabı sahada verecektir."

Taraftara da teşekkür edilen açıklamada, "Büyük Konyaspor taraftarı, gerek evimizde gerek deplasmanda takımımızı bir an olsun yalnız bırakmadınız. Yeri geldi yağmur çamur demeden stadyuma geldiniz, yeri geldi yeşil beyaz uğruna kilometrelerce yol yaptınız. Son ana, son düdüğe kadar her zaman Konyaspor'umuzun yanında yer aldınız. Şu an hep birlikte son düzlüğe girdik. O yüzden daha yüksek sesle: Kenetlen. Başka Konyaspor yok."