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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da Stanojevic dönemi sona erdi! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da Stanojevic dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollar ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:59
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        Süper Lig'de flaş ayrılık!
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        Süper Lig'de üst üste gelen başarısız sonuçların ardından flaş bir ayrılık kararı alındı.

        Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırma kararı aldı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "TEŞEKKÜRLER ALEKSANDAR STANOJEVIC!

        Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

        Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

        TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

        Yeşil-beyazlılar son olarak ligde galibiyeti olmayan Pendikspor'a evinde 2-1 yenilmişti. Karşılaşmanın ardından konuşan Stanojevic, "Kulübün menfaatleri doğrultusunda en iyi seçenek neyse onu bulacağımıza inanıyorum. Birinin sorumluluğu üzerine alması gerekiyor. Ben de bu kulübün hocasıyım. Kulüple konuşacağım." şeklinde konuşmuştu.

        2023 yılının başında göreve gelen Sırp teknik adamın sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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