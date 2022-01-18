Özgökçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır matemli günler yaşadıklarını aktardı.
Ahmet Çalık'ın samimiyetine bizzat şahit olduğunu ifade eden Özgökçen, şunları kaydetti:
"Takımımızdaki en beyefendi futbolcularımızdan birisiydi. Bütün futbol camiası gibi takım arkadaşları, bizler ve taraftarlarımız çok sevdiğimiz Ahmet'imizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vefatından bu yana Türkiye ve hatta dünya genelinde Ahmet kardeşimize gösterilen sevgi, onun ne kadar iyi bir insan olduğunun kanıtıdır. Ben ve yönetim kurulumuz cenazesinde bu sevgiye bizzat şahitlik ettik. Yaklaşık 750 taraftarımız da dün Ahmet kardeşimizin mezarına gitti. Ailesiyle görüşerek taziyelerini ilettiler ve ruhuna Fatiha okudular. Bu dünyadan güzel izler bırakarak ayrılan Ahmet kardeşimiz, sadece Konyaspor'da değil, oynadığı diğer camialarda da güzel izler bırakmış. Taziye için beni arayan kulüp başkanlar ve yöneticiler, hakkında müspet sözler sarf ettiler. Elbette genç yaşta aramızdan ayrılmasından dolayı üzüntülüyüz. Fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu dünyadan göçen biri şüphesiz güzel anılmak ister. Ne mutlu Ahmet'e, insanların gönlünde, hatıralarında güzel izler bırakmış."
YAPIMI SÜREN TESİSE "AHMET ÇALIK" ADI VERİLECEK
Özgökçen, göreve geldiklerinden beri ikinci kez bu hüznü yaşadıklarını vurgulayarak, "Yöneticimiz, arkadaşımız Fatih Korkmaz'ı geçtiğimiz aylarda kaybetmiştik. Kısa sürede gencecik yaşta iki insanı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz." dedi.
Bu acılı günleri el ele vererek metanetli bir şekilde atlatmaya çalışacaklarını ifade eden Özgökçen, "Kardeşimizin hüznünü derinden yaşıyoruz. Yeni yapılacak tesise de 'Ahmet Çalık' adının verilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırmasına atfen, "Merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz." denildi.
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