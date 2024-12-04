Konyaspor: 9 - Kepezspor: 0 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor ile Kepezspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 9-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Melih Bostan ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

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Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın 10-0'lık galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu. Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.