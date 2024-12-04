Konyaspor: 9 - Kepezspor: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, evinde Kepezspor'u 9-0 mağlup etti. Kramer (2) , Melih Bostan (4), Prip, Tunahan Taşçı ve Melih İbrahimoğlu'nun golleriyle farklı kazanan Konyaspor, adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor ile Kepezspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 9-0'lık skorla Konyaspor oldu.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Melih Bostan ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.
Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın 10-0'lık galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu.
Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.