Konyaspor: 3 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor, evinde Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Steven N'Zonzi, Guilherme ve Sokol Cikalleshi'nin golleriyle galip gelen Konyaspor puanını 40'a yükseltti. Samsunspor ise 42 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Konyaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21'de Steven N'Zonzi, 28'de Guilherme ve 38. dakikada Sokol Cikalleshi attı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 40'a yükseltti. Samsunspor ise 42 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Karadeniz temsilcisi ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.