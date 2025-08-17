Konyaspor: 3 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alassane Ndao, 50'de Danijel Aleksic ve 83. dakikada ise Yhoan Andzouana kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Gaziantep ise 2 maç sonunda puanla tanışamadı.
Ligin 3. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.