Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Konyaaltı Sahili'ndeki kaçak yapılar kaldırılacak | Son dakika haberleri

        Vali Şahin duyurdu: Konyaaltı Sahili'ndeki kaçak yapılar kaldırılacak

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Sahili'ndeki işletmelerin yasal kullanım alanları dışındaki aykırılıklarını gidermesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde yıkım dahil bütün yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağı uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:21 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaaltı Sahili'ndeki kaçak yapılar kaldırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da, "Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı", Vali Hulusi Şahin başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

        Vali Şahin, Konyaaltı Sahili ve Antalya genelinde daha nitelikli hizmet sunulması için yoğun denetimler yapılacağını belirtti. Konyaaltı Sahili'nin eşsiz güzelliğini daha ileriye taşımak ve hizmet kalitesini artırmak konusunda tüm paydaşlarla aynı fikirde olduklarını vurgulayan Şahin, şunları ifade etti:

        "Amacımız, işletmelerimizle işbirliği içinde, herkesin kazanabileceği ve tüm Antalyalıların faydalanabileceği bir çalışma gerçekleştirmek. Bu doğrultuda, Antalya genelinde başta turizm tesisleri olmak üzere, kamuya ve özel sektöre ait tüm tesislerin düzenli denetimlerini gerçekleştirmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla geniş bir çalışma yürüteceğiz. Bu kapsamda bazlı komisyonlar kurarak ilgili mevzuat çerçevesinde yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştireceğiz."

        REKLAM

        Şahin, Konyaaltı Sahili bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin, yasal kullanım alanları dışındaki aykırılıkları gidermeleri, aksi takdirde yıkım dahil bütün yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağı hususunda uyarıda bulundu.

        Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Konyaaltı Sahili boyunca işletmelerin mevzuata aykırı tespit edilen yapıları ve kullanım alanlarına ilişkin bir sunum yapıldı.

        Ayrıca toplantıda işletmelerin daha kaliteli hizmet vermeleri için personelin dikkatli seçilmesi ve daha nitelikli olması, müzik yayını yapan işletmelerin sahil yolunda yürüyen insanları rahatsız etmemesi ve yüksek sesli olmaması, sahte içki ve sahte gıda konularında işletme sahiplerinin daha da dikkatli olmaları hususları da görüşüldü.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş ile ilgili kurum temsilcileri ve Konyaaltı Sahili bölgesinde faaliyet gösteren işletmeciler de toplantıya katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #Konyaaltı sahili
        #kaçak yapılar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        Habertürk Anasayfa