Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Konya'nın kelebek bahçesi 3 milyon ziyaretçiye ulaştı

        Konya'nın kelebek bahçesi 3 milyon ziyaretçiye ulaştı

        Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Temmuz 2015'te açıldı.

        • 2

          Selçuklu Belediyesince farklı ölçülerde 1730 parça cam kullanılarak yaptırılan bahçe, 7 bin 600 metrekare kullanım, 3 bin 500 metrekare de yürüyüş alanına sahip.

        • 3

          Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçede, 40 türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü bulunuyor.

        • 4

          Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, Konya'nın tatile gidenler için bir kavşak noktası görünümünde olmasının etkisiyle Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi aldıklarını söyledi.

        • 5

          Yabancı turistlerin de bahçeye ilgisinin dönemsel yükselişler gösterebildiğini dile getiren Tuş, "Özellikle bu dönemde Rusya ve Ukrayna'dan ziyaretçilerimiz çok oldu. Şebiarus dönemlerinde ise İranlı ziyaretçilerimiz daha ağırlıklı geliyorlar.

        • 6

          Açıldığımız 2015 yılının temmuz ayından günümüze kadar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak yeni rekorlara imza atıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında ise aylık bazda rekorumuzu olan 117 bin ziyaretçi sayısını geçtik" dedi.

        • 7

          KELEBEKLER DIŞINDA BİTKİLER VE BÖCEK KÖYÜ DE GÖRÜLEBİLİR

          Bahçenin sadece kelebekleriyle ilgi çeken bir yer olmadığını vurgulayan Tuş şunları kaydetti:

        • 8

          "Ziyaretçiler burada birçok ülkeden gelen kelebekleri görebilirken Türkiye'de bulunmayan bitki türlerini de tanıma imkanı yakalıyor.

        • 9

          İçeriğinde Böcek Köyü bulunmasıyla da standart hayvanat bahçelerinin dışına çıkan bir konsepte sahip. Buraya gelenler kelebeği görüyor, onun bitkilerle ilişkisini anlıyor, müze kısmında da kelebeğin oluşum aşamalarından kelebeğin ailelerine kadar görüyor.

        • 10

          Kelebek dışında kalan beş takımı da farklı örneklerini görerek gezisini tamamlıyor. Aynı zamanda öğrencilerin eğitim aldıkları bir eğitim sınıfımız var. Okul grupları böcekleri, sürüngenleri ve tabii kelebekleri burada görebiliyorlar."

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Habertürk Anasayfa