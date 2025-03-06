Yer altında, zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle meydana gelen obruk kâbusu özellikle Konya Ovası'nda yaşanıyor ve basına yansıyordu.

KONYA'DA TEDİRGİNLİK YARATIYOR

DHA'daki habere göre Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliğe neden olurken önemli bir gelişme yaşandı.