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        Haberler Gündem Çevre Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!

        Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruk kâbusu, Aksaray'da da kendini gösterdi. Eskil ilçesinde tarla yolunda 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Vatandaşlar kameraya çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:34
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        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
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        Yer altında, zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle meydana gelen obruk kâbusu özellikle Konya Ovası'nda yaşanıyor ve basına yansıyordu.

        KONYA'DA TEDİRGİNLİK YARATIYOR

        DHA'daki habere göre Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliğe neden olurken önemli bir gelişme yaşandı.

        AKSARAY'DA 10 METRE DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

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        Aksaray'ın Eskil ilçesi Karakol Yaylası'nda, tarlalara giden yol üzerinde dün toprağın göçmesi ile 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

        GÖRÜNTÜSÜNÜ KAMERAYA ÇEKTİLER

        Tarlaya giden çiftçiler, gördükleri obruğu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çiftçiler, gerekli önlemin alınması için belediye ekiplerine haber verdi.

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        #Konya
        #Aksaray
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