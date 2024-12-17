Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.981,82 %-0,16
        DOLAR 34,9901 %0,10
        EURO 36,7547 %-0,03
        GRAM ALTIN 2.970,54 %-0,33
        FAİZ 43,58 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 34,11 %-0,55
        BITCOIN 106.866,00 %0,75
        GBP/TRY 44,4618 %0,23
        EUR/USD 1,0493 %-0,18
        BRENT 73,31 %-0,81
        ÇEYREK ALTIN 4.856,84 %-0,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Konya-İstanbul YHT hattı 10 yaşında - İş-Yaşam Haberleri

        10 yılda 11.2 milyon yolcu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Konya YHT Hattı'nda 10 yılda 11,2 milyon yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "2024 yılında ise 1 milyon 469 bin kişiye hizmet verdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yılda 11.2 milyon yolcu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen İstanbul-Konya YHT Hattı’nı 18 Aralık 2014 tarihinde hizmete açtıklarını anımsatarak “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı iki kadim şehrimizi birbirine bağlayan hattımız 10 yaşında. İstanbul-Konya YHT Hattı açıldığı günden bu yana 11,2 milyon yolcumuza hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sundu.” ifadelerini kullandı.

        GÜNDE ORTALAMA 4.300 KİŞİ

        Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Konya arasında 13 saat olan seyahat süresini hattın hizmete alınmasıyla 4 saat 50 dakikaya düşürdüklerini anımsattı. Bakan Uraloğlu, “644 kilometre uzunluğundaki Konya-İstanbul YHT hattımız günde karşılıklı 8 sefer olarak işletiliyor. Günlük ortalama 4 bin 300’den fazla yolcu taşınırken, günlük en fazla yolcu rekorunu 27 Mayıs 2023 tarihinde 6 bin 657 kişi ile kırmıştık. 2024 yılında ise 1 milyon 469 bin kişi bu hatta seyahat etti.” açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        Bu güzergâh üzerinde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıran ve seyahat sürelerinden tasarruf etmelerini sağlayan Konya-İstanbul YHT hattında 11 istasyonun durak noktası olduğunu belirten Uraloğlu “Konya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşımı sağlayan bu hat aynı zamanda İstanbul Anadolu Yakasında Pendik-Bostancı-Söğütlüçeşme olmak üzere 3 istasyona, toplamda 11 istasyona uğruyor” diye söyledi.

        YHT ile seyahat eden yolcuların hattın henüz ulaşamadığı noktalarda da otobüs bağlantısıyla ulaşımın sağlandığını kaydeden Uraloğlu “Bu sayede yüksek hızlı tren kullanan bir vatandaşımız otobüs yolcuğuna kıyasla Konya-Eskişehir-Bursa arasını 4 saat 15 dakikada, Ankara-Konya-Antalya ve Alanya arasını 7 saatte, İstanbul-Konya-Antalya ve Alanya güzergahlarını ise 10 saatte seyahat ederek önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor” dedi.

        Türkiye’nin yüksek hızlı demiryolu hattının 2 bin 251 kilometre uzunluğa eriştiğini anımsatan Uraloğlu, “YHT hatlarıyla 11 şehre doğrudan olmak üzere toplam 20 il ve ülke nüfusunun yüzde 51’ine yüksek hızlı tren hizmeti veriyoruz. Ankara-Konya yüksek hızlı demiryolunun yanı sıra Konya- İstanbul, Karaman – Konya hatlarıyla kuzey-güney ve doğu- batı aksındaki şehirlerimizin ulaşımı çok kolaylaştı. Konya, turizmden ticarete eğitimden sanayiye kadar pek çok alanda ivme kazandı” açıklamasında bulundu.

        Demiryolu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

        “2053 yılında demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 600 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye’mizin dört bir köşesinde hızlı demiryolu hatlarının inşası devam ediyor. Bunlardan birisini de Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep demiryolu hattı oluşturuyor. Bu hattın devreye alınmasıyla Edirne'den hızlı trene binen bir vatandaşımız, kesintisiz şekilde Gaziantep'e kadar YHT sürati ve konforuyla ulaşabilecek.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Habertürk Anasayfa