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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da trafikte çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

        Konya'da trafikte çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

        Konya'da trafikte başlayan tartışma cinayetle son buldu. Kavga ettiği M.K. tarafından bıçaklanan Fevzi B, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Cinayet zanlısı M.K'nın ise polise teslim olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 01:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 01:09
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        Trafikte çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
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        Konya'da trafikte tartıştığı M.K. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Fevzi B, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre; olaya karışan zanlının daha sonra emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Fevzi B, otogar civarında M.K. isimli kişiyle trafikte tartıştı.

        Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Fevzi B, aracını cadde üzerindeki otoparka park etti. Buradan evine doğru yürüdüğü sırada trafikte tartıştığı M.K'nın, yanına gelmesi üzerine tekrar tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.K, yanında bulunan bıçakla Fevzi B'yi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        KURTARILAMADI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fevzi B, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        ZANLI TESLİM OLDU

        Olaya karışan M.K'nın daha sonra suç aletiyle birlikte emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

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