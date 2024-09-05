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        Haberler Gündem Konya'da polisleri yaralayan şüpheliler yakalandı - En Son Haberler

        Konya'da polisleri yaralayan şüpheliler yakalandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı. Olayın ardından iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 05.09.2024 - 19:59 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:20
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        Polisleri yaralayanlar gözaltında
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı.

        Bosna Hersek Mahallesi Fırat Caddesi Kavşağı'nda, çalıntı bir aracı takip eden 2 polis memuru, aracı durdukları sırada 2 şüphelinin saldırısına uğradı.

        KAÇARAK UZAKLAŞTILAR

        Şüpheliler polis memurlarını silahla yaraladıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

        Yaralı polis memurları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

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        İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un olay yerinden yönettiği operasyon kapsamında kimliği tespit edilen şüpheliler Özkan C. ve Mustafa S, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        İHA'nın haberine göre Emniyet birimleri tarafından yapılan operasyonda olay yerinden kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı

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        #Konya
        #Selçuklu
        #haberler
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