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        Haberler Gündem Güncel Konya'da kuşlar donarak öldü | Son dakika haberleri

        Hava sıcaklığının düştüğü Konya'da kuşlar donarak öldü

        Konya'nın Ilgın ilçesinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 derecelere kadar düşünce ağaçlarda ve çeşitli yerlerde kuşların donarak öldüğü görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:06
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        Konya'da kuşlar donarak öldü
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        Konya'nın Ilgın ilçesi Yorazlar Mahallesi'nde gece saatlerinde hissedilen sıcaklık eksi 10 derecelere kadar düştü.

        Mahalleli, sabah saatlerinde ağaçlarda ve çeşitli yerlerde hareketsiz halde yatan kuşları fark etti. Kuşların soğuktan donarak öldüğü görüldü.

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