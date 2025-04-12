Hava sıcaklığının düştüğü Konya'da kuşlar donarak öldü
Konya'nın Ilgın ilçesinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 derecelere kadar düşünce ağaçlarda ve çeşitli yerlerde kuşların donarak öldüğü görüldü
Giriş: 12.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:06
Konya'nın Ilgın ilçesi Yorazlar Mahallesi'nde gece saatlerinde hissedilen sıcaklık eksi 10 derecelere kadar düştü.
Mahalleli, sabah saatlerinde ağaçlarda ve çeşitli yerlerde hareketsiz halde yatan kuşları fark etti. Kuşların soğuktan donarak öldüğü görüldü.
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