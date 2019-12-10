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Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yapılan çalışmalar sonucu 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Zafer Samancı'nın haberine göre, AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının sonunda göçük altından 60 yaşındaki Sultan Bakım ile torunları 10 yaşındaki Muhammet Bakım ve 5 yaşındaki Veysel Bakım'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Bu binadan etkilenebilecek binaları da boşaltacağız. Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Bu binalar çok eski binalar. Belli bir dönem sonrası dayanıklılığını kaybediyor. Zamanla çözülmeler olabiliyor. Yığma bir bina. Her koldan vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmalara başladık” dedi.