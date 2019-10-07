Zafer Samancı'nın haberine göre, son zamanlarda artış gösteren düğünlerde silah kullanımına bağlı yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek için Konya’nın merkez Meram İlçe Emniyet müdürlüğü suç önleme ve araştırma ekipleri operasyon başlattı.

Ekipler hafta sonunda düğün yapılan yaklaşık 10 ayrı yerde kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde çok sayıda uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirilince polisler bile hayrete düştü.

Ekiplerin hafta sonları düğün devriyelerine devam edeceği öğrenildi.