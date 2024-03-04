Ailece cenazeye gidiyorlardı! Tarifsiz acı!
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 48 yaşındaki Seyhan Okkay hayatını kaybetti. Kazada yaralanan annesi ise tedavi altına alındı. Ailenin, Muğla'dan yola çıktıkları ve memleketleri Ordu'da bir yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi
Amasya'da, alınan bilgiye göre, Harun Okkay'ın (45) kullandığı otomobil, Taşova ilçesindeki Boraboy köyü kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA ve İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Seyhan Okkay (48) olay yerinde hayatını kaybetti, Yeter Okkay (70) yaralandı. Yaralı, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Seyhan Okkay'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
AİLECE CENAZEYE GİDİYORLARDI
Okkay ailesinin, Muğla’dan memleketleri Ordu’nun Aybastı ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.