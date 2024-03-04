2 gün boyunca dövdüler! Borcunu ver işkencesi!

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan S.S. (30) ile arkadaşı Y.Ç. (26), 2 yıl önce kiraladıkları otomobille kaza yaptı. İddiaya göre; kazanın ardından Y.Ç., otomobilin 180 bin TL'lik masrafını kiralama şirketine ödedi.

90 BİN TL VERMESİNİ İSTEDİ DHA'da yer alan habere göre S.S. ise başka bir suçtan cezaevine girip, çıktı. Y.Ç., 23 Şubat'ta bir araya geldiği S.S.'den kiralama şirketine ödediği 180 bin TL’nin yarısı olan 90 bin TL'yi istedi.

5 ARKADAŞI İLE BİR EVE GÖTÜRDÜ S.S., parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Y.Ç. ve beraberindeki İ.T. (23), O.G. (26), B.K. (26), Ö.A. (26) ve Ö.O. (42), S.S.'yi bir eve götürüp, alıkoydu. REKLAM

2 GÜN BOYUNCA DÖVDÜLER 6 kişi, 2 gün boyunca darp ettikleri S.S.'nin cep telefonu ile üzerindeki değerli eşyaları gasp ettikten sonra serbest bıraktı. KOLU VE AYAĞI KIRILDI Darp nedeniyle sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırık olan S.S., hastaneye gitti. Sağlık ekipleri, durumu polise haber verdi. S.S.'nin şikayeti sonrası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı. 3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.