Kabine toplantısı bugün! Yerel seçimler, öğretmen atamaları, F-16 süreci ve diğerleri...

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Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

Toplantının başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları, terörle mücadele ve Gazze'ye İsrail saldırıları olması bekleniyor.

ET FİYATLARI MASADA Kabine Toplantısı'nda Ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et fiyatları olacak. Ramazan döneminde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimler masada olacak. SEÇİM GÜVENLİĞİ GÖRÜŞÜLECEK Kabine Toplantısı'ndaki iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde seçim güvenliği için de yürütülen çalışmalar ele alınacak. REKLAM

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklama son gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası öğretmen atamalarının da toplantıda ele alınabileceği tahmin ediliyor.

F-16 SÜRECİ F-16 savaş uçağı Tedarik sürecinde Washington yönetiminden gelen ve Milli Savunma Bakanlığı'na ulaşan teklif ve kabul mektuplarına ilişkin değerlendirmeler ana gündem maddeleri arasında yer alacak. TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Dış politikada ana gündem Gazze olacak. Gazze'deki son durum, ateşkesin sağlanması için yürütülen çalışmalar, Gazze'ye yardımlar da görüşülecek.