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Olay 31 Ocak tarihinde Merkez Meram ilçesinde 2 katlı kerpiç evde meydana geldi. Evin alt katında ikamet eden yabancı uyruklu Abdülkerim El Ahmed, evinin çeşitli noktalarına peçete ve kâğıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayıp, hiç kimseye haber vermeden, ailesiyle birlikte evden ayrıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre ilaçlamadan sonra üst katta oturan ev sahibi Necla Duran, onu ziyarete gelen kızı Ayşe Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Y.Temel (15) ile diğer kızının çocukları M.B. (17), Sena Gül Büyükgöker (21), ve Ahmet Enes Temel (7) zehirlendi.

REKLAM Zehirleme sonucu 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kiracı Abdülkerim El Ahmed ve ilacı satan Ahmet El Muhammed ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava devam ederken acılı Temel ailesi ve davaya bakan Avukatları İbrahim Cihat Tanrıkulu, adaletin sağlanacağı güne kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. “İLAÇLAMA YAPILDIĞI BİLGİSİNİ ALMADIM” Yaşanan ilaç faciasında olayın görgü tanığı olan Anneanne Nurcan Duran, ilaçlama yapıldığından haberlerinin olmadığını kaydetti. Duran, "İlaçlama yapılmış haberimiz yok rahmetli torunum bana 'anneanne ben üşüdüm' dedi. Ben de üstüne bir örtü getirip örttüm. Bir süre sonra baktım. Çocuk hareketsiz gibi duruyordu. Eline değince elinin buz gibi olduğunu hissettim. Kardeşi de burada yatıyordu, ona seslendim. Çocuğa bir şeyler olduğunu söyledim. Bizim evin ilaçlandığından haberimiz yoktu" ifadelerini kullandı. REKLAM

"HER GÜN OĞLUMUN MEZARINA GİDİYORUM" Oğlunun ölümüne halen inanamadığını ifade eden Ayşe Temel ise, "Her gün mezarına gidiyorum. Evladım gideli 21 gün oldu. Evimin güneşi söndü. Uçtu gitti cennet kuşum. O benim her şeyimdi. Dayanacak gücüm kalmadı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

PARA TEKLİF EDİLDİ İDDİASI Ailenin avukatı olan Cihat Tanrıkulu de "Olay basit bir taksirle meydana gelmedi. Sanıklar olası kasıt ve yaralamadan yargılanmalılar’ dedi. Tanrıkulu ayrıca "Bu şahıslar aileye maddi yardım teklifinde bulunarak davadan vazgeçmelerini talep ettiler. Biz onlardan maddi bir şey asla istemiyoruz. Onların en ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.