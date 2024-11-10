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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

        Konya'nın Kulu ilçesinde husumetli 2 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 00:39 Güncelleme: 10.11.2024 - 00:39
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        Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Beşkardeş Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.Ö. ile Cihan Ö. (40) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında A.Ö, Cihan Ö'yü bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Cihan Ö, kurtarılamadı.

        Cihan Ö'nün yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. A.Ö, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

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        #Konya
        #kulu
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