Konut satışlarında sert düşüş

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TÜİK haziran ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.4 azalarak 83 bin 636 oldu. Bu, Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en sert yıllık düşüş oldu

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8.8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5.4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 29 konut ile Hakkari, 44 konut ile Tunceli oldu.

Konut satışı, Haziran 2023:

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Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

Konut satış sayısı, Haziran 2023:

YABANCILARA SATIŞLAR YÜZDE 69 AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre YÜZDE 69,6 azalarak 2 bin 625 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3.1'de kaldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 4 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 760 konut satışı ile İstanbul ve 223 satış ile Mersin izledi.