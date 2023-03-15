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TÜİK şubat ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 oldu. Bu, Mayıs 2021'den bu yana en düşük aylık satış rakamı oldu

Konut satışı, Şubat 2023:

Şubat ayında konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 235 konut satışı ve yüzde 10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6.3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 47 konut ile Tunceli oldu.

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 azalışla 177 bin 739 olarak gerçekleşti.

İLK EL SATIŞIN PAYI YÜZDE 29.3

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azalarak 23 bin 476'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29.3 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 azalışla 51 bin 8 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise şubatta ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 azalış göstererek 56 bin 555 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70.7 olarak kayıtlara geçti. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 azalışla 126 bin 731 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞTA YÜZDE 27'LİK GERİLEME

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 3 bin 350 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 261 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 133 konut satışı ile İstanbul ve 225 konut satışı ile Mersin izledi.

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