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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre KFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507.6 seviyesine çıktı.

Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 173.8 artarken, bu kayıtlardaki en yüksek yıllık artış oldu. Aylık artış hızında ise haziran ayına göre 1 puanlık bir düşüş yaşandı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 200'Ü AŞTI

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 8.2, yüzde 8.4 ve yüzde 7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 200.1, Ankara'da yüzde 181 ve İzmir'de yüzde 162.2 yükseldi.

Son artışlarla beraber Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 13.936 liraya ulaştı. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 22.590 TL olurken, İzmir'de 16.231, Ankara'da ise 9.944 TL olarak kayıtlara geçti.

Yani İstanbul'da 100 metrekarelik konutların ortalama fiyatı 2 milyon 259 bin TL'yi buldu.