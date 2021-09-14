İngiltere merkezli emlak danışmanlık firması Knight Frank 2. çeyrek Küresel Konut Fiyatı Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 55 ülke ve bölgedeki emlak fiyatları hesaplanarak ortaya çıkan endeks 2021'in 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 yükseldi.

Gelişmiş ülkelerde fiyatlar ortalama yüzde 12 artarken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 4.9'da kaldı.

Türkiye değerlendiremeye alınan 55 ülke ve bölge içerisinde yıllık yüzde 29.2'lik artışla emlak fiyatlarının en hızlı yükseldiği ülke oldu. Türkiye'yi yüzde 25.9 ile Yeniz Zelanda ve yüzde 18.6'şar artışla ABD ve Slovakya takip etti.

2021 2. çeyrek konut fiyat artışları:

Sıra Ülke Yıllık artış (%) 1 Türkiye 29.2 2 Yeni Zelanda 25.9 3 ABD 18.6 4 Slovakya 18.6 5 İsveç 17.2 6 Lüksemburg 17.0 7 Avustralya 16.4 8 Kanada 16.0 9 Hollanda 14.5 10 Rusya 14.4 11 Danimarka 13.3 12 Birleşik Krallık 13.2 13 İzlanda 12.6 14 Norveç 12.5 15 Avusturya 11.7 16 Litvanya 10.9 17 Almanya 10.9 18 Şili 10.7 19 Peru 9.1 20 Portekiz 8.6 21 Finlandiya 8.3 22 Ukrayna 8.3 23 Malta 7.9 24 Meksika 7.7 25 Bulgaristan 7.5 26 Slovenya 7.3 27 Polonya 7.2 28 İsviçre 7.1 29 İrlanda 6.9 30 Singapur 6.8 31 Güney Kore 6.8 32 Belçika 6.7 33 Estonya 6.6 34 Fransa 5.8 35 İsrail 5.7 36 Macaristan 5.3 37 Japonya 5.1 38 Brezilya 4.8 39 Hırvatistan 4.6 40 Çin 4.3 41 Güney Afrika 4.1 42 Kolombiya 3.4 43 Yunanistan 3.1 44 Letonya 2.8 45 Hong Kong 2.6 46 Çekya 2.2 47 İtalya 1.7 48 Endonezya 1.5 49 Fas 1.2 50 Güney Kıbrıs 0.9 51 Romanya 0.8 52 Malezya 0.3 53 Jersey 0.0 54 Hindistan -0.5 55 İspanya -0.9

Türkiye'de konut fiyatları son 6 ayda yüzde 16.3, son 3 ayda ise yüzde 8.9 yükseldi. 6 ve 3 aylık artışlarda da Türkiye yine listenin ilk sırasında yer aldı.

Son 1 yılda 18 ülkede emlak fiyatlarında çift haneli bir oranda yükseliş kaydedildi. Sadece İspanya ve Hindistan'da fiyatlarda düşüş yaşandı. Emlak fiyatları bu ülkelerde sırasıyla yıllık yüzde 0.9 ve 0.5 düştü.