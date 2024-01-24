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        Haberler Ekonomi Emlak Konut dışı satışın rekor yılı - Emlak Haberleri

        Konut dışı satışın rekor yılı

        2023 yılında tapuda toplam 2 milyon 949 bin 437 adet satış işlemi gerçekleşti. Bu satışların 1 milyon 225 bin 926'sı konut satışı olurken, konut dışı satış 1 milyon 723 bin 511 ile fark attı. Toplam satışın yüzde 41,56'sı konut, yüzde 58,44'ü konut dışı satış olarak gerçekleşti ve bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 24.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:05
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        Konut dışı satışın rekor yılı
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        2023 yılının tapu satış karnesi ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2023'te 18 milyon 285 bin 900 işlem yapılırken, bunun 2 milyon 949 bin 437'sini satış işlemleri oluşturdu. 60 milyar 59 milyon 215 bin 486 TL tapu harcı ödemesi yapıldı.

        KONUT DIŞI SATIŞIN REKORU

        TÜİK'in verilerine göre; 2023'te 1 milyon 225 bin 926 konut satışı yapıldı. Böylece 1 milyon 723 bin 511 konut dışı satışın ( arsa, tarla, iş yeri ve diğer taşınmazlar) yapıldığı ortaya çıktı. Toplam satışın yüzde 41,56'sı konut, yüzde 58,44'ü konut dışı satış olarak gerçekleşti ve bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

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        KONUT ALAMAYAN ARSA-TARLAYA YÖNELİYOR

        Arsa-tarla satışına olan ilgi, konuta erişimin zorlaşmasıyla artış eğilimine girdi. Finansmana ulaşımın zorlaşması, konut fiyatlarının yükselmesi gibi nedenler vatandaşların daha düşük fiyatlara bulabildiği arsa-tarlaya yönelmesine sebep oldu. Son dönemde gayrimenkul şirketlerinin de bu alana yatırım yaptığı ve büyük alanları satın alarak parçalar halinde vatandaşlara sunduğu görülüyor. Bağımsız olarak da bungalov, tiny house gibi yapıları bu alanlara koymak isteyen vatandaşlar arsa-tarlaya ilgi gösteriyor. Uzmanlar, vatandaşların bu tip yerleri alırken belediyelerle iletişime geçip gayrimenkulün kullanım durumuyla ilgili bilgi almasını tavsiye ediyor.

        TCMB verilerine göre; 2023 yılı ocak ayında yıllık konut faizi yüzde 21.65 iken aralık ayında 42.09'u gördü.

        Tarih Konut faizi (yıllık)
        2023-12 42.09
        2023-11 42.15
        2023-10 41.53
        2023-09 40.25
        2023-08 36.22
        2023-07 32.24
        2023-06 21.29
        2023-05 18.56
        2023-04 18.59
        2023-03 17.61
        2023-02 21.01
        2023-01 21.65
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