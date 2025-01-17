O anlar kameraya yansıdı! 98 yaşındaki Fidan nineyi öldüren manevra!
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 98 yaşındaki Fidan Yayla, 40 yaşındaki B.K.'nin geri manevra yaptığı iş makinesinin altında kalarak can verdi. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Afyonkarahisar'da kaza, salı günü saat 11.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde meydana geldi.
GERİ MANEVRA YAPARKEN EZDİ
Geri manevra yapan B.K.'nin (40) kullandığı iş makinesi, yolda yürüyen Fidan Yayla'ya (98) çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Yayla'yı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yayla, hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Fidan Yayla'nın, 8 Ocak 2023'te evine giren hırsızlar tarafından karyolaya bağlandığı, şüphelilerin 2 cumhuriyet altını ve 900 lirayı çalıp kaçtığı medyada yer almıştı.