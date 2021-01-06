Hasan Can Kaya, Konuşanlar programının yeni bölümlerini Acun Ilıcalı tarafından kurulan yeni dijital içerik platformu Exxen'de yayınlayacak. Programın birinci bölümü, TV8 ekranlarında yayınlanacak.

KONUŞANLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konuşanlar programının birinci bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Programın yeni bölümleri ise Exxen'de ekrana gelecek.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989'da Güngören'de doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

Projeleri:

Konuşanlar Talk Show

Hasan Can Kaya - Stand Up Party