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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kontrolü kaybedip uçurumdan uçtu!

        Muğla'da feci kaza! Kontrolü kaybedip uçurumdan uçtu

        Muğla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan uçtu. Feci kazada sürücü Hasan Basri Ergin yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:57
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        Kontrolü kaybedip uçurumdan uçtu!
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Hasan Basri Ergin idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bir anda yoldan çıkan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan Hasan Basri Ergin’i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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