Konservatuvar nasıl yazılır?

Konservatuvar kelimesi nasıl yazılır? Konservatuvar mı doğru, konservatuar mı? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

KONSERVATUVAR NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, konservatuvar şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yaygın olarak kullanılan "konservatuar" yazımı ise doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "konservatuvar"dır.

KONSERVATUVAR ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre konservatuvar; müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okuldur.