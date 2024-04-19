Konferans Ligi'nde en iyi gol Yusuf Yazıcı'dan!
Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyi golü seçildi.
Fransa temsilcisi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lille'in normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Cristiano Biraghi (Fiorentina) ve Ferran Jutgla'nın (Club Brugge) önünde ilk sırayı aldı.
Lille, çeyrek finalde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Aston Villa'ya karşı 90 dakikayı 2-1 önde kapatmış, penaltılarda ise rakibine 4-3 yenilerek turnuvadan elenmişti.