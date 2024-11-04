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        Komşuya alacak kurşunu!

        Burdur'da Bayram T. adlı saldırgan, alacak verecek meselesi nedeniyle komşusu olan 48 yaşındaki Hüseyin B.'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Hüseyin B. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:05
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        Komşuya alacak kurşunu!
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        Korkunç olay, Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 Kasım günü meydana geldi.

        İHA'da yer alan habere göre 48 yaşındaki Hüseyin B., evinin önünde arabasında oturduğu sırada arasında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen komşusu 35 yaşındaki Bayram T. tarafından av tüfeğiyle göğsünden vuruldu.

        TÜFEKLE BİRLİKTE KAYIPLARA KARIŞTI

        Saçmaların göğsüne isabet etmesi üzerine Hüseyin B. ağır yaralanırken, zanlı Bayram T. tüfekle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.

        KÖYLÜLER AMBULANSA YETİŞTİRDİ

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. O sırada köylüler ağır yaralı Hüseyin B.'yi bir otomobile bindirerek Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı.

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        Yolda ambulansla karşılaşan köylüler yaralıyı teslim etti. Hüseyin B. ilk önce Burdur Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ZANLI ANTALYA'DA YAKALANDI

        Jandarma ekipleri kaçan Bayram T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kayıplara karışan Bayram T., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

        Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından dün Burdur Adliyesi’ne sevk edilen Bayram T. kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

        Ağır yaralanan ve hala tedavisi devam eden Hüseyin B.'nin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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        #Burdur
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