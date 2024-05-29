Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde komşusunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Şahin, maktul Mustafa Çikin'in eşi Şahizer Çikin ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede kendisini savunan Şahin, komşusu Mustafa Çikin ile aralarında husumet olduğunu söyleyerek, "Ben apartmanda yöneticiydim. Mustafa benim karşı komşum. Ayakkabı ve eşyalarını kapının önüne koyduğu için kendisini uyardım. Bu yüzden tartıştık. Bana hakaret etti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü işe giderken bisikleti ile servis aracımı takip etti. Bir anda karşıma çıkınca tekrar tartıştık. Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü, şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı" diye konuştu.

"GÜNAHSIZ YERE EŞİMİ ÖLDÜRDÜ"

Mustafa Çikin

Mahkemede şikayetçi olarak dinlenen Mustafa Çikin'in eşi Şahizer Çikin ise, sanığın sitelerinde yönetici olmadığını belirtip, "Bizim bu adamla hiçbir sorunumuz yoktu. Olay tarihinden 2 gün önce kapımıza gelip, ayakkabıları dışarı koymamamızı istedi. Sonra eşimi takip edip öldürdü. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçen yıl eylül ayında Mudanya'nın Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede servis aracı kullanan Hasan Şahin, oturduğu apartmandaki karşı komşusu Mustafa Çikin'i, kapının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyardı. Yaşanan tartışmayı, komşuları güçlükle yatıştırdı. Sonraki gün Hasan Şahin, iddiaya göre, bisikletiyle işe giden Mustafa Çikin'e, servis aracı ile takip ederek çarptı. Taraflar arasında çıkan kavgada Hasan Şahin, Mustafa Çikin'i, 5'i hayati tehlike oluşturacak şekilde olmak üzere, toplam 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası yakalanan Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık soruşturmasının ardından Hasan Şahin hakkında, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak öldürme" suçundan dava açıldı.