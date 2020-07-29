Komplo Teorisi oyuncuları kimler? Komplo Teorisi filmi konusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Richard Donner'ın yaptığı Komplo Teorisi filmi hakkında detaylar haberimizde...

KOMPLO TEORİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart

KOMPLO TEORİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Komplo Teorisi (orj. Conspiracy Theory) 1997 yapımı, yönetmenliğini Richard Donner'in yaptığı aksiyon, gizem filmidir.

Senaryosunu Brian Helgeland'ın yazdığı film, Mel Gibson'ın oynadığı ve dünyada yaşanan birçok olayın bir hükûmet komplosundan ibaret olduğuna inanan Jerry Fletcher ismindeki bir taksi şoförünü merkeze almaktadır. Olayların akışı içinde yolu Adalet Bakanlığı'na bağlı bir avukat olan Alice Sutton (Julia Roberts) ile kesişir.