KOMEK kayıtları 2024 başladı! Konya KOMEK kayıtları nasıl yapılır, kimler yararlanabilir, hangi branşlar var?
KOMEK kayıtları 2024 güz dönemi için başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları için kayıt tarihleri açıklanmıştı. Buna göre başvuru işlemleri, 24 Eylül-7 Ekim 2024 tarihleri arasında komek.org.tr üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler KOMEK kursları ve branşları için araştırmalara başladı. Peki, Konya KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kurslar ücretsiz mi, kimler yararlanabilir, hangi branşlar var? İşte, 2024 KOMEK kayıt ekranı ve kurslar…
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Konya Büyükşehir Belediyesi eğitimlerine devam ediyor. Binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran KOMEK kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre 2024 güz dönemi kayıtları 24 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. KOMEK branşları ve kursları 2024 sorgulamaları hız kazandı. Vatandaşlar istedikleri branşa başvuru yapabilecek. Eğitimler ücretsiz olup yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek. Peki; KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, hangi branşlar var? İşte 2024 KOMEK kayıt ekranı komek.org.tr…
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2024 GÜZ DÖNEMİ KOMEK KAYITLARI BAŞLADI!
Binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 2024 güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı.
KOMEK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ücretsiz yüz yüze ve online eğitimler için kayıtlar, 24 Eylül-7 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
Yapılan açıklama doğrultusunda Konya KOMEK kayıtları, 24 Eylül Salı günü itibarıyla başladı ve 7 Ekim tarihinde sona erecek.
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KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KOMEK kayıt başvuruları, yüz yüze eğitim için https://pars.komek.org.tr/, uzaktan eğitim için ise https://kuzem.org/ adresi üzerinden yapılacak.
KOMEK KAYIT EKRANI (YÜZ YÜZE) İÇİN TIKLAYINIZ
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KOMEK KURSLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?
KOMEK kurslarının bazıları online, bazıları ise yüz yüze yapılacak. Kurslar ücretsizdir.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor ve sertifikalara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.
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KOMEK BRANŞLARI VE KURSLARI
KOMEK'te yüzmeden spora, meslek edindirmeden uzaktan eğitime kadar 1000'den fazla farklı branşta eğtiim bulunuyor.
Kadın, çocuk ve engellilere öncelik veren KOMEK, bahar döneminde; ilustrator eğitimi, dekoratif tablo yapımı (epoksi ile yapım), drapaj tekniğiyle kadın bluz dikimi, gümüş kazaz örücülüğü, java ile programlama, keman eğitimi, seramik biçimlendirme, Rusça, python eğitimi, Peygamberler tarihi, pizza yapımı, piyano eğitimi, işitme engelliler için tel kırma, ilmihal gibi farklı branşlarda birçok eğitimi kursiyerlerle buluşturmuştu.
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KİMLER YARARLANABİLİR?
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda bahar dönemi eğitimlerine 16 yaş üstü tüm yetişkinler katılım sağlayabilmişti.
Ayrıca yoğun talep üzerine 14-17 yaş aralığındaki öğrencilere özel Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis, Elif-Ba ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri de açılmıştı.
Bu dönemde de eğitimlerden 16 yaş üstü kişilerin yararlanması bekleniyor.
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