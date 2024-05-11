Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri'nde finalistler belli oldu
Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan 30 fotoğraf dün itibarıyla internet sitesi aracılığıyla halkın oylamasına açıldı
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Profesyonel fotoğrafçılar Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullman organizasyonunda her yıl düzenlenen evcil hayvanların komik fotoğraflarının yarıştığı Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Ödülleri'nin 2024 finalistleri belli oldu.
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Finalistler arasında duvara sıkışmış bir kedi, bir Kung Fu köpeği ve başsız bir at yer alıyor.
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Fotoğraflar, uzman jüri üyelerinden oluşan bir kurul tarafından hem fotografik kaliteleri hem de komedi değerlendirmeleri sonucunda açıklandı.
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Halkın internet sitesi aracılığıyla oy vererek kazananı belirleyeceği bir sonraki aşama, dün itibarıyla başladı.
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Oylamanın 2 Haziran’a kadar süreceği, kazananın ise 6 Haziran'da açıklanacağı belirtildi.
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