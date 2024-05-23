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        Haberler Sağlık 'Kombine nakil' ile hem insülinden hem diyalizden kurtuldu

        'Kombine nakil' ile hem insülinden hem diyalizden kurtuldu

        ANTALYA'da 25 yıldır insülin kullanan, şeker hastalığı nedeniyle gelişen böbrek yetmezliğinden dolayı 5 yıldır diyaliz tedavisi gören Mehmet Sarı (37), beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrek ve pankreasıyla kombine nakil olup sağlığına kavuştu. Sarı, "5 yıldır böbrek nakli sırasındaydım. Haftada 3 gün diyalize gidiyordum. Şeker hastalığım nedeniyle günde 3 kez insülin alıyordum. Organ bağışları sayesinde hem insülinden hem diyalizden kurtuldum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:57
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        'Kombine nakil' ile hem insülinden hem diyalizden kurtuldu
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        Manavgat ilçesinde yaşayan evli 1 çocuk babası Mehmet Sarı'ya, 12 yaşındayken TİP-1 diyabet teşhisi koyuldu. Günde 3 kez insülin kullanmaya başlayan Sarı'nın diyabete bağlı böbrek yetmezliği gelişti. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kadavradan nakil başvurusunda bulunan Sarı'ya, 5 yıldır haftada 3 gün hemodiyaliz uygulandı. Yaklaşık 10 gün önce saat 05.00'te gelen telefonla hayatı değişen Mehmet Sarı'ya, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 20 yaşında beyin ölümü gerçekleşen, organları bağışlanan gencin böbreği ve pankreası başarıyla nakledildi. Mehmet Sarı, kombine nakil sonrası sağlığına kavuştu.

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        SAAT 05.00'TE GELEN TELEFONLA HAYATI DEĞİŞTİ

        Mehmet Sarı, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı. Sarı, “12 yaşından beri şeker hastasıyım. Yaklaşık 5 yıldır da diyaliz hastasıyım. Hem böbrek hem pankreas nakli gerçekleşti. 2 hastalığımdan da kurtuldum. Öncekine göre çok daha iyi hissediyorum. 'Nakil bugün çıkar mı, yarın çıkar mı, olur mu olmaz mı' diyerek bekledik. Sonunda oldu. Nakil çıktı. Haftada 3 gün diyalize gidiyordum. O zorluyordu. Vücutta yorgunluk oluyordu. Şeker hastasıyım. 3 öğün insülin yapıyordum. Ondan kurtuldum. Diyalizden kurtuldum. Artık haftanın 3 günü işime engel olmayacak. 5 yıldır nakil sırasındaydım. Sabah diyalize gitmek için 05.00'te uyandım. O sırada telefon geldi. Telefon Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndendi. 'Acil gelmeniz lazım' dediler. Çok heyecanlandım. Kardeşimi ve kuzenimi aradım. Önce diyalize aldılar, sonra ameliyata girdim. Ameliyattan sonra 1 gün yoğun bakımda kaldım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu an gayet iyi durumdayım" dedi.

        PANKREAS VE BÖBREK EŞ ZAMANLI NAKLEDİLDİ

        Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Mehmet Sarı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Aydınlı, “Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın ailesi organlarını bağışladı. Biz de eğitim araştırma hastanesinde organ nakli yapan arkadaşlarımızla beraber organların çıkarımını yaptık. Pankreas ve böbrek, Akdeniz Üniversitesi'nde Mehmet beye eş zamanlı takıldı. Mehmet beyin çocukluğundan beri TİP-1 diyabet hastalığı, yaklaşık 4-5 yıldır böbrek yetmezliği vardı. Muhtemelen şeker hastalığına bağlı böbrek kaybı olmuş. Diyalize giriyordu. Biz her ikisini de birden değerlendirdik. Doku grupları tuttu. Öncelikle böbreği, sonrasında pankreası naklettik" diye konuştu.

        9 YIL ARADAN SONRA PANKREAS NAKİLLERİNE BAŞLANDI

        Akdeniz Üniversitesi'nde 9 yıl sonra pankreas nakli yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, “Pankreas nakli dünyada ve ülkemizde çok az yapılan nakillerden biri. Türkiye'de yılda yaklaşık 3-4 nakil yapılmakta. Tahminim bu yılın ilk pankreas nakli. Akdeniz Üniversitesi olarak pankreas nakillerine ara vermiştik. Bakanlığımızın yeniden ruhsatlandırmasıyla pankreas nakillerine de başladık" dedi.

        ORGAN BAĞIŞI 5 KİŞİYİ HAYATA BAĞLADI

        Organ naklinin önemini anlatan Prof. Dr. Aydınlı, “Hastamız ameliyat öncesinde insülin kullanıyordu ve diyalize gidiyordu. Şu an ameliyattan sonra herhangi bir insülin ihtiyacı yok. Şeker hastalığı da hallolmuş oldu. Kreatinleri de bugün 0,8. Gayet iyi. Hem böbreği çalışıyor hem pankreası çalışıyor. Elbette bir miktar daha iyileşme süreci olacak. Biz organları bağışlanan kişiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesi çok ulvi bir iş yaptı. Sayelerinde 5 kişi hayata yeniden döndü. Kalp de Akdeniz Üniversitesi'ne nakledildi. Karaciğer ve bir böbrek de Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nakledildi" dedi.

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